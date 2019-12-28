القطيفة تكسو الموضة النسائية بألوان حالمة

المصدر: برلين - د.ب.أ

تتربّع القطيفة على عرش الموضة النسائية هذا الشتاء، لتمنح المرأة إطلالة دافئة ووثيرة تنطق بالأناقة والفخامة.

وأوضح خبير الموضة الألماني، جيرد مولر تومكينس، أن القطيفة تمتاز بطابع عملي بفضل خامتها المتينة، كما أنها تتمتع بملمس ناعم ومظهر متفرد بفضل تضليعات القماش، ما يمنح المرأة إحساساً بالدفء، ويضفي على المظهر لمسة أناقة وجاذبية.

وأضاف أن القطيفة تغزو الموضة النسائية هذا الشتاء؛ إذ إنها تكسو المعطف والجاكت والأفرول والسروال والتنورة وحتى القلنسوة.

من جانبها، أشارت مستشارة المظهر الألمانية زيلكه جيرلوف إلى أن القطيفة تتألق هذا الموسم بألوان الأحجار الكريمة كالأخضر الزمردي والأحمر الياقوتي، كما تكتسي القطيفة بألوان الباستيل الحالمة كالوردي، التي تُضفي عليها لمسة رقة وأنوثة.

وأكدت أهمية التنسيق السليم للقطيفة للحصول على إطلالة جذابة تساير روح العصر؛ إذ ينبغي أن يعول التنسيق على التباين مثل تنسيق سروال من القطيفة مع بلوزة حريرية، كما ينبغي تنسيق السروال الضيق مع قطعة فوقية ذات قصة أكبر من المقاس Oversized.

كما تشهد إطلالة القطيفة أحادية اللون رواجاً كبيراً هذا الموسم. وأشارت جيرلوف إلى أهمية العناية السليمة بالقطيفة حتى تظل محتفظة برونقها؛ إذ ينبغي غسلها وكيّها على الجانب الداخلي.

مستشارة مظهر:

«العناية السليمة تحفظ للقطيفة رونقها؛ إذ ينبغي

غسلها وكيّها على الجانب الداخلي».