خبراء: بلوفر الكريسماس الجانب السيئ للموضة

المصدر: لندن - د.ب.أ

يرى البعض أن موسم عيد الميلاد (الكريسماس) لا يكون عيداً إذا لم يرتدوا بلوفرات قبيحة، ولكن خبراء الموضة يقولون إن هذه البلوفرات هي مثال رئيس على الجانب السيئ للموضة.

لا يتم ارتداء اثنين من أصل خمسة بلوفرات كريسماس سوى مرة واحدة خلال فترة الاحتفال بعيد الميلاد، بحسب منظمة «هاباب» البريطانية الخيرية المعنية بأبحاث البيئة، ومع ذلك يشتري واحد من بين كل ثلاثة دون الـ35 عاماً بلوفر كريسماس جديد كل عام.

وتقول المنظمة إن هذا يؤدي إلى كمية هائلة، وغير ضرورية، من المخلفات البلاستيكية، نظراً لأن نحو 95% من بلوفرات الكريسماس مصنوعة بشكل كامل، أو جزئي، من البلاستيك.

وتدعو المنظمة محبي بلوفرات الكريسماس لإعادة استخدام الموجودة، والتفكير في تبادلها مع الأسرة أو الأصدقاء، والتبرع بما لا حاجة إليها للجمعيات الخيرية، أو صناعة بلوفرات بأنفسهم.

وتقترح المنظمة: «اصنع لنفسك مظهراً فريداً بإحداث تغييرات في البلوفر الذي تملكه بالفعل. وبإضافة بعض الزينة المؤقتة يمكنك استخدام البلوفر الخاص بك بقية العام، والتوقف عن جعله موضة سريعة تستخدم لمرة واحدة».