الإفراط في الرياضة خطر على صحة الأطفال والمراهقين

المصدر: برلين - د.ب.أ

على الرغم من الفوائد الصحية الكبيرة لممارسة الرياضة بالنسبة للأطفال والمراهقين، فإن أطباء الرياضة بالمؤتمر الألماني لحراجة العظام والكسور حذروا من خطورة الإفراط في التمارين الرياضية، ونصح الأطباء الألمان بضرورة أخذ يومين على الأقل راحة في الأسبوع، ولا يجوز أن تتجاوز مدة التدريب ثلاث إلى أربع ساعات يومياً. وأكد الأطباء الألمان ارتفاع خطر الإصابات الحادة لدى الأطفال والمراهقين، الذين يتدربون لفترات طويلة، وغالباً تظهر أضرار الحمل الزائد على العظام والمفاصل في مرحلة الطفولة والمراهقة، وقد تؤدي أضرار الحمل الزائد مثلاً إلى حدوث تشوهات، أو الإصابة بهشاشة العظام في أسوأ الحالات.

وتظهر أضرار الحمل الزائد في الألعاب التنافسية وفي الرياضات الجماعية أيضاً، وتزداد خطورة هذه الأضرار في لعبة الجودو والجمباز والتنس، وهناك أنواع أخرى من الرياضات تظهر بها، مثل هذه التشوهات التي تحدث بسبب كثرة تمارين، مثل تقوس الساقين لدى لاعبي كرة القدم.

- ينصح الأطباء بيومي

راحة على الأقل

أسبوعياً.