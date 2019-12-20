احذري هذه المواد في «لوشن» الجسم!

حذّرت مجلة «أوكو تست» من احتواء «لوشن» الجسم على مواد ضارة بالصحة، وذلك بعدما قامت باختبار أكثر من 50 منتجاً.
وأوضحت المجلة الألمانية أن هذه المواد الضارة بالصحة هي: «الأكريليك والأكريليت والكاربومير والكروس بوليمر والكوبوليمر والبولي بيوتين».
ويجب الابتعاد عن المواد النفطية، التي تختبئ وراء أسماء مثل: «بارافينوم وليكويدوم وبترولاتوم وسيرا ميكروكريستالينا». وبالمثل يجب الابتعاد عن السيليكون، الذي يختبئ وراء أسماء مثل: «دايميثيكون و ديميثيكونول وسيكلو بينتا سيلوكسان و سيكلو هيكسا سيلوكسان». ويجب أيضاً الابتعاد عن المواد العطرية مثل مادة «بيوتيل فينيل ميثيل بروبيونال».