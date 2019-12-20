    بعد اختبار 50 منتجاً

    احذري هذه المواد في «لوشن» الجسم!

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    • إعداد: ندى الزرعوني
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    حذّرت مجلة «أوكو تست» من احتواء «لوشن» الجسم على مواد ضارة بالصحة، وذلك بعدما قامت باختبار أكثر من 50 منتجاً.

    وأوضحت المجلة الألمانية أن هذه المواد الضارة بالصحة هي: «الأكريليك والأكريليت والكاربومير والكروس بوليمر والكوبوليمر والبولي بيوتين».

    ويجب الابتعاد عن المواد النفطية، التي تختبئ وراء أسماء مثل: «بارافينوم وليكويدوم وبترولاتوم وسيرا ميكروكريستالينا». وبالمثل يجب الابتعاد عن السيليكون، الذي يختبئ وراء أسماء مثل: «دايميثيكون و ديميثيكونول وسيكلو بينتا سيلوكسان و سيكلو هيكسا سيلوكسان». ويجب أيضاً الابتعاد عن المواد العطرية مثل مادة «بيوتيل فينيل ميثيل بروبيونال».

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