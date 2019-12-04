أضواء الزينة قد تحتوي على مواد ضارة

المصدر: برلين - د.ب.أ

تحتوي أضواء الزينة على ملدنات ضارة محتملة تتجاوز تركيزاتها الحدود القانونية، بحسب منظمة معنية بالبيئة. فقد كلفت منظمة أصدقاء الأرض الألمانية، أخيراً، مختبراً بإجراء اختبار لأربعة أنواع من أضواء الزينة لمعرفة ما إذا كانت تحتوي على مادتي استرات الفثالات والبارافينات المكلورة الضارتين. وتم الحصول على تلك المصابيح من باعة عبر الإنترنت. وقالت المنظمة: «في ثلاثة أنواع من مصابيح الزينة الأربعة، عثر على المواد الضارة بتركيزات كبيرة تصل إلى 27% بالوزن»، مشيرة إلى أن الكميات تنتهك قانون الاتحاد الأوروبي.وبحسب منظمة أصدقاء الأرض الألمانية، يمكن أن تتسرب الملدنات، وهي مواد كيميائية مدمجة في المواد البلاستيكية، أو غيرها من المواد لإضفاء النعومة والمرونة، بمرور الوقت عن طريق الرشح أو التآكل أو الغسيل، ثم تلتصق بالغبار المنزلي وبالتالي يتم استنشاقها. وتنصح المنظمة المستهلك بإعادة المنتجات البلاستيكية ذات الروائح القوية إلى البائع، وبتجنب أيضاً المنتجات المصنوعة من الكلوريد متعدد الفينيل، وكذلك المنتجات الرخيصة المصنوعة من البلاستيك الداكن الصلب.