5 عناصر مهمة لمواجهة تساقط الشعر خلال الحمل

المصدر: برلين - د.ب.أ

يُعد تساقط الشعر، من أبرز المشكلات التي تتعرّض لها معظم النساء خلال فترة الحمل.

وأشارت مجلة «فرويندين» الألمانية إلى أنه يمكن التغلب على هذه المشكلة من خلال اتباع نظام متوازن يحتوي على العديد من العناصر الغذائية، مثل الفيتامينات والبروتين والدهون الصحية. ومن الضروري استشارة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء تساقط الشعر، خصوصاً عند ملاحظة تساقط كمية أكبر من المعتاد عند غسل الشعر أو تمشيطه.وشددت مجلة «فرويندين» على أنه يجب بصفة خاصة الاهتمام بعناصر عدة، هنا خمسة منها:

للإطلاع على الموضوع بشكل كامل، يرجى الضغط على هذا الرابط.