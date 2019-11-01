«إيكو».. خيارات متنوّعة ومريحة

المصدر: إعداد : ندى الزرعوني

يمكن للبحث عن الحذاء المناسب أن يكون شاقاً، خصوصاً مع التنوع الشديد في الإطلالات التي يمكن تحقيقها بمجرد تغيير نوع أو قصة الحذاء المصاحبة، خصوصاص أن البدلة الرجالية الرسمية غالباً ما تميل إلى تنسيقها مع أحذية كلاسيكية رسمية أيضا، مثل قصة «أوكسفورد»، إلا أن هذه القاعدة قابلة لأن تكسر في حال ارتداء البدلة في مناسبات أقل رسمية.

من هنا تأتي فكرة توفير التنوّع الشديد في تصاميم الأحذية التي توفرها «إيكو»، التي أطلقت، أخيراً، تشكيلتها الجديدة لخريف وشتاء 2019، سواء من أحذية ذات قصات رسمية، أو أخرى رياضية مريحة، أو أحذية الـ«بوت» عالية العنق، أو تلك شبه الرسمية التي تميل إلى اعتماد القصات الأنيقة والقاعدة المريحة.

تم اعتماد مجموعة من التقنيات الذكية، مع التنويع الذكي في الخامات المستخدمة، وبتصاميم تتماشى مع نمط الحياة السريع، حيث تضم التشكيلة تصاميم رسمية و«كاجوال» تناسب مختلف الاحتياجات، وسواء عند التخطيط لحضور حفل زفاف، أو الخروج مع الأصدقاء، أو الاستعداد لاجتماع مهم، فيمكن لهذه التشكيلة أن تقدم الخيار المناسب.