«العيون الدامعة».. مشكلة محرجة لها حلول

المصدر: برلين - د.ب.أ

في بعض الأحيان تزداد إفرازات الدموع وتتحول الى أمر محرج ومتعب، فما أسباب ذلك؟ للإجابة عن هذا السؤال، أوضح طبيب العيون الألماني تيم بيمه أن زيادة إفرازات الدموع في ما يعرف «بالعيون الدامعة» لها أسباب عدة، هي: الحساسية، التي تصيب العيون أو الفم، عدوى بالمسالك التنفسية العليا، جفاف العين، عدوى بالأكياس الدمعية، انسداد القنوات الدمعية، التهاب الملتحمة، وبعض الأدوية.

وأضاف بيمه أنه ينبغي استشارة الطبيب في حال استمرار زيادة إفرازات الدموع لأيام عدة أو إذا كانت مصحوبة بأعراض أخرى مثل الشعور بحكة أو حرقان أو ألم بالعين واحمرار العين واحمرار الملتحمة وتورم الجفون وتدهور الرؤية.

وتتحدد طريقة العلاج بناء على السبب، الذي يحدده الطبيب؛ فعلى سبيل المثال يتم علاج الجفاف بواسطة قطرات الدموع الاصطناعية، بينما يتم علاج الحساسية بواسطة قطرات أو بخاخات الأنف المحتوية على كورتيكوستيرويد.