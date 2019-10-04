5 أعراض تُنذر بسرطان الثدي

المصدر: برلين - د.ب.أ

قال المركز الاتحادي للتوعية الصحية، إن التشخيص المبكر يرفع فرص علاج سرطان الثدي؛ لذا يتعين على المرأة إجراء فحوص دورية بدءاً من عمر الـ30.

وأضاف المركز الألماني أنه يتعين على المرأة استشارة الطبيب فور ملاحظة الأعراض التالية:

وجود عُقد بالثدي أو بالإبط، تغير حجم وشكل الثدي، نزول إفرازات من حلمة الثدي (شفافة أو عكرة أو دموية)، اتجاه حلمة الثدي للداخل، حدوث تغيرات على الجلد مثل القشور والنتوءات والاحمرار والالتهاب. وأشار المركز إلى أن بعض العوامل ترفع خطر الإصابة بسرطان الثدي مثل التاريخ الأسري والبدانة والأغذية المصنعة والعلاج الهرموني.