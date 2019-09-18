3 اتجاهات تفرض نفسها على الموضة الرجالية

المصدر: برلين - د.ب.أ

تمثل الجاذبية عنوان الموضة الرجالي للخريف والشتاء، حيث تتألق الموضة بالألوان الزاهية والخامات اللامعة لتمنح الرجل إطلالة عصرية تخطف الأنظار. وأشار خبراء الموضة إلى ثلاثة اتجاهات تفرض نفسها هذا الموسم:

1- ألوان وخامات لامعة

أوضح محرر الموضة الألماني، سباستيان فولف، أن «الموضة الرجالي تمتاز هذا العام بألوان زاهية، إضافة إلى الدرجات الطبيعية كدرجات البني والرملي».

وأضاف فولف أن «الموضة الرجالي تتألق أيضاً بخامات لامعة ذات بريق خفيف أو قوي، لتمنح الرجل إطلالة لافتة للأنظار».

2- إطلالة الجلد

قال خبير الموضة الألماني، جيرد مولر تومكينس، إن «الجلد يمثل أحد الاتجاهات الرائجة بقوة هذا الموسم»، مشيراً إلى أنه يتألق بصفة خاصة بالمظهر الرث (Used) ذات الطابع الجريء والمتحرر.

وأضاف تومكينس أن «الجواكت الجلدية تتجمل بحليات من الفرو، التي تزيّن اللياقة مثلاً».

3- المعطف

أكد تومكينس أن المعطف يعدّ قطعة أساسية لا غنى عنها في خزانة الثياب الشتوية للرجل العصري الأنيق، لافتاً إلى أن المعطف المبطن بالزغب يشهد رواجاً كبيراً هذا الموسم، إضافة إلى المعطف الصوفي الأكثر أناقة وفخامة، الذي يزهو هذا الموسم باللونين النبيذي والأزرق الملكي.

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