المصدر: برلين - د.ب.أ

تتسبب قلة الحركة في ضمور العضلات وتآكل الغضاريف، ما يؤدي إلى مشكلات المشي، ويرفع خطر السقوط والإصابة بكسور.

وأكدت طبيبة العظام الألمانية، كارولين فيركمايستر، أن قلة الحركة تتسبب في الشعور بآلام أثناء المشي وآلام بالظهر والركبة، وترحيل مركز ثقل الجسم إلى الأمام أو الخلف بشدة. ولتجنب هذه المشكلات شددت الطبيبة على ضرورة المواظبة على ممارسة الرياضة، ودمج الأنشطة الحركية خلال الحياة اليومية، مثل صعود الدرج بدلاً من استخدام المصعد.

كما ينبغي على موظفي العمل المكتبي تجنب الجلوس طويلاً؛ إذ يتعين عليهم النهوض بعد الجلوس لمدة ساعة ونصف الساعة على أقصى تقدير، والمشي لتحريك العضلات والغضاريف.

وعلى أي حال، تنبغي استشارة طبيب العظام على وجه السرعة، في حال مواجهة مشكلات أثناء المشي.