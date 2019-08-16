المرأة تزهو بـ «لون واحد» في الخريف

المصدر: برلين - د.ب.أ

تهيمن الإطلالة الأحادية على الموضة النسائية في خريف/‏شتاء 2019/‏2020، لتمنح المرأة مظهراً جذاباً ينطق بالأناقة والفخامة.

وأوضحت الاستايلست الألمانية، فاليريا ليشت، أن الإطلالة الأحادية تقوم على تنسيق قطع ملابس ذات لون واحد فقط، مشيرة إلى أنها تجعل القوام يبدو أطول وأنحف بصرياً، خصوصاً مع الأسود سيد الألوان.

وأضافت أن الإطلالة الأحادية تتألق هذا الموسم بألوان زاهية، كالأحمر والأخضر التفاحي، والبرتقالي المحروق، والوردي الساطع والأزرق الملكي.

ولإطلالة أكثر جاذبية وجرأة، تنصح ليشت بتنسيق الدرجات المختلفة لأحد الألوان، أو تنسيق الخامات المختلفة، كتنسيق الحرير مع الجلد، أو تنسيق الملابس ذات الطابع المختلف كتنسيق قطعة ذات طابع فخم مع قطعة ذات طابع رياضي.