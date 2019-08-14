أدوية البرد غير مناسبة للأطفال.. والأطباء يكبحون وصفها

المصدر: برلين - د.ب.أ

يتفق الخبراء على أنه يجب ألا يتم إعطاء الأطفال الصغار، خصوصاً الرضع، أدوية الكحة والبرد دون وصفة طبية. لكن الدراسات توصلت إلى نتائج متضاربة، بشأن ما إذا كان الأطباء يتبعون هذه الإرشادات أم يخرقونها.

وتشير دراسة جديدة، أجراها الباحثون في جامعة روتجرز بولاية نيوجيرسي الأميركية، إلى أن الأطباء كبحوا استخدامهم لمعظم فئات علاجات البرد الخاصة بالأطفال.

وحللت الدراسة، التي نشرت، أخيراً، في دورية جاما لطب الأطفال، البيانات التي تم الحصول عليها من الزيارات لأطباء الأطفال وغرف الطوارئ بالمستشفى، والمستوصفات، لمعرفة كم مرة أوصى الأطباء بأدوية الكحة والبرد، سواء من خلال وصفات كتابية، أو بتقديم الدواء، أو بتوجيه الآباء لشراء أنواع معينة من الصيدليات.

وبين عامي 2002 و2015، قلل الأطباء بشكل كبير التوصية بمثبطات السعال أو أدوية طرد البلغم أو مزيلات الاحتقان، حيث تراجع العدد من 38 إلى 15 لكل 1000 زيارة. لكن زادت توصيتهم بشكل طفيف بمضادات الهيستامين، ليرتفع الرقم من 15 إلى نحو 19% لكل 1000 زيارة.