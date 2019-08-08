الحكة.. متى تستلزم استشارة الطبيب

المصدر: برلين - د.ب.أ

أوردت مجلة «الصيدليات الحديثة» أن الرغبة في الحكة من وقت إلى آخر تعد أمراً طبيعياً، غير أنها تستلزم استشارة الطبيب في حال استمرارها على مدار فترة طويلة، وكانت شديدة، ومصحوبة بأعراض أخرى، مثل الحمى والتغيرات الجلدية الظاهرة للعيان.

وأوضحت المجلة الألمانية أن الحكة قد ترجع إلى أسباب بسيطة، كأن تكون أثراً جانبياً لبعض الأدوية، كما أنها قد تنذر بأمراض خطرة، مثل مشكلات الكلى أو الكبد أو الصفراء أو سرطان الدم، لذا يجب استشارة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي، الذي يقف وراء الحكة المستمرة.

وحذرت المجلة الألمانية من الاستجابة للرغبة في الحكة، إذ قد يتسبب ذلك في الإصابة بجروح قد تتعرض للالتهاب. ولتجنب ذلك، ينبغي قص الأظافر.

ويمكن التخفيف من حدة الحكة من خلال ارتداء ملابس مصنوعة من القطن، وذات قصّة واسعة وفضفاضة، وكذلك من خلال الاستحمام بماء بارد، إضافة إلى المكوث في غرفة ذات درجة حرارة لطيفة.