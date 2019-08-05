الماء يساعد على التمتع بصوت رخيم

المصدر: برلين - د.ب.أ

قال أخصائي العلاج الطبيعي، الألماني رينيه جريبر، إن شرب الماء بكمية كافية يساعد على التمتع بصوت جهور ورخيم، إذ يعمل الماء على ترطيب الغشاء المخاطي لسطح الأحبال الصوتية.

ولهذا الغرض ينبغي شرب الماء بكمية تراوح بين لترين وثلاثة لترات يومياً، مع مراعاة الإقلاع عن التدخين والكحوليات، نظراً لأنهما يضران بالصوت.

وأشار جريبر إلى أنه يمكن مواجهة إجهاد الصوت من خلال شرب كوب من شاي المريمية بمعدل مرتين يومياً، مشدداً على ضرورة استشارة الطبيب في حال المعاناة من بحة الصوت لمدة تزيد على ثلاثة أسابيع، لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراءها.