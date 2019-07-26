الهالات السوداء.. أكثر من مجرّد مشكلة جمالية

المصدر: برلين - د.ب.أ

قال الدكتور تيم بيمة إن الهالات السوداء تعد أكثر من مجرد مشكلة جمالية؛ فهي قد تشير إلى مشكلات صحية. وأوضح طبيب العيون الألماني أن الهالات السوداء حول العين قد ترجع إلى أسباب بسيطة مثل قلة النوم، كما أنها قد ترجع إلى أسباب خطيرة، مثل نقص بعض العناصر الغذائية المهمة كالحديد والزنك أو سوء إمداد الدم بالأوكسجين أو أمراض الكبد أو الكلى أو الأيض. وأضاف بيمة أن تورم العين قد يشير إلى مشكلات صحية خطرة؛ فتورم الجفون السفلية يرجع إلى انخفاض ضغط الدم أو ضعف القلب أو أمراض الكلى. لذا ينبغي استشارة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء الهالات السوداء حول العين وتورّم العين.