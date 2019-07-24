الصدف يزيِّن الإكسسوارات لإطلالة مرحة

المصدر: برلين - د.ب.أ

يغزو الصدف عالم الموضة هذا الصيف، ليمنح المرأة إطلالة جذابة، تشيع أجواء العطلات الصيفية المفعمة بالمرح والانطلاق.

وأوضحت خبيرة الموضة الألمانية، كلاوديا شولتس، أن الصدف يزين هذا العام قلائد العنق والأقراط وأساور اليد وقلائد الأقدام، كما تتألق القبعات والأحزمة والحقائب والصنادل بالصدف أيضاً. وأضافت شولتس أن الإكسسوارات المزدانة بالصدف تتناغم مع القفطان الواسع، والملابس المصنوعة من الكتان، والقمصان الأكبر من المقاس «Oversized»، التي تكتسي اللون الأبيض. كما يمكن تنسيق الإكسسوارات المزدانة بالصدف مع ملابس العمل أيضاً؛ حيث إنها تضفي طابعاً متحرراً على البليزر مثلاً.