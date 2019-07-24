رياضات قوة التحمّل تحارب ارتفاع ضغط الدم

المصدر: فرانكفورت - د.ب.أ

قالت مؤسسة القلب الألمانية إن رياضات قوة التحمل تعد سلاحاً فعالاً لمحاربة ارتفاع ضغط الدم، الذي يرفع خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، كالأزمة القلبية والسكتة الدماغية.

وأوضحت المؤسسة أن رياضات قوة التحمل تتمثل في المشي باستخدام العصي، والركض، وركوب الدراجات الهوائية، مشددة على أهمية ممارسة هذه الرياضات باعتدال ودون مبالغة؛ لأن المهم هنا هو المواظبة وليس درجة الشدة. وكقاعدة ذهبية: ينبغي ممارسة هذه الرياضات بحيث يمكن للمرء تجاذب أطراف الحديث دون مشكلات. ومن المفيد أيضاً ممارسة تمارين خفيفة لتقوية العضلات بشكل إضافي، لتدعيم تأثير رياضات قوة التحمل، في حين لا يجوز لمريض ضغط الدم المرتفع ممارسة الرياضات التنافسية. وعلى أية حال ينبغي على المريض استشارة الطبيب المعالج، للحصول على الضوء الأخضر قبل ممارسة الرياضة.