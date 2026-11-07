سرّ السعادة بعد الركض.. ماذا يحدث في دماغك؟

هل تساءلت يومًا عن سرّ الراحة وتحسّن المزاج الذي يغمرك بعد الركض؟

يُعرف هذا الشعور باسم "نشوة العدّاء"، أو "Runner’s High"، بحسب ما نقله موقع CNN عن اختصاصية في الطب العائلي وطب نمط الحياة.

لطالما ارتبط عبر السنوات بإفراز هرمون "الإندورفين" أثناء ممارسة الرياضة، لكن الحقيقة أن مواد أخرى اسمها "الإندوكانابينويدات" تقف وراءه أيضًا.

وأوضحت الطبيبة: "يُنتج الجسم هذه المواد طبيعيًا، حيث تعمل داخل الدماغ على تنظيم المزاج، والتوتر، والألم، والنوم، وتمنح تأثيرًا مشابهًا لبعض المركّبات الموجودة في الماريغوانا".

بينما يعتقد البعض أن الشعور بالسعادة يتطلّب الركض بأقصى سرعة، غالبًا ما تكون الوتيرة المعتدلة والمستمرة كافية لتحقيق أفضل نتيجة.