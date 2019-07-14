«أصدقاء السكري» تطلق حملة «وقاية وتعايش»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أعلنت جمعية أصدقاء السكري، إحدى الجمعيات التابعة لإدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة، عن إطلاق حملة «وقاية وتعايش»، خلال حفل رسمي أقيم أمس، بحضور عدد من ممثلي الجمعية والجهات المتعاونة ومتطوعي الحملة، ويأتي إطلاق الحملة للعام التاسع على التوالي، بهدف تعزيز وعي المجتمع حول مرض السكري وأسبابه وطرق الوقاية منه والتعايش معه، والتشجيع على تناول الطعام الصحي وممارسة الرياضة البدنية، وتستمر حتى شهر أغسطس المقبل في كل من مستشفى القاسمي، ومستشفى الجامعة، والجمعية التعاونية، ومركز ميغا مول.

وتستهدف حملة «وقاية وتعايش» إجراء فحوص لـ5000 شخص، ستقدم الجمعية خلالها الفحوص المجانية لضغط الدم وهشاشة العظام ونسبة السكري في الدم وقياس كتلة الجسم، إضافة إلى الاستشارات التثقيفية والتوعوية بمشاركة أطباء ومثقفين صحيين، إلى جانب فقرات ترفيهية ومسابقات وجوائز تحفيزية للأطفال مخصصة للتوعية بمرض السكري، إضافة إلى نشر التوعية عبر المنشورات.

يشار أن حملة «وقاية وتعايش»، التي نفذت في عام 2018، استطاعت أن تقدم فحوصاً مجانية لـ4000 شخص، وتم اكتشاف 800 حالة جديدة خلالها، حيث اتخذت الجمعية معهم كل الإجراءات والتدابير الكفيلة بمتابعة حالاتهم الصحية، فضلاً عن تقديم المشورة والدعم لمنع تطور تلك الحالات.