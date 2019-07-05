«مطاعم جميرا دبي» في عروض الصيف

المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

تطرح مجموعة مطاعم جميرا دبي عروض موسم الصيف المميزة، وقوائم الطعام المحدودة في نخبة من مطاعم جميرا، بما فيها «خيمة البحر» و«تراتوريا توسكانا» و«باي تاي» و«سيجريتو» في سوق مدينة جميرا، إلى جانب «نودل هاوس»، وتشتهر مطاعم المجموعة بتقديم أشهى إبداعات المطابخ اللبنانية والتايلاندية والإيطالية والآسيوية.

وتبدع أنامل الطهاة في مجموعة مطاعم جميرا دبي قائمة غداء «ترو تيست أوف ليبانون» المعدّة مسبقاً، حيث تتألف من ثلاثة أصناف من المقبلات، وطبق رئيس مع طبق جانبي من الخبز الساخن والحلويات. حتى 31 أغسطس، مقابل 150 درهماً إماراتياً للشخص الواحد.

ويتميز «باي تاي» بموقعه الفريد في فندق «جميرا القصر»، حيث يصل إليه الزوار بعد التجول في الطرق المائية الساحرة لمدينة جميرا. ويقدم المطعم قائمة طعامٍ صيفية من ثلاثة أطباق مقابل 180 درهماً إماراتياً للشخص الواحد، حتى 10 أغسطس.

وأطلق مطعم «ماما ميا»، وجهة الطعام الإيطالية الشهيرة ذات الموقع المتميز على الواجهة البحرية لسوق مدينة جميرا، باقة من الأطايب الصيفية التي تعكس طابعه الأصيل، حتى 31 يوليو.

ويقدم مطعم «نودل هاوس»، أشهر المطاعم الآسيوية المحلية في الإمارات لرواده، قائمة جديدة من ثلاثة أطباق بأسعار مدروسة طيلة شهري يوليو وأغسطس. ويتضمن العرض مزيجاً من أشهر الأطباق الآسيوية مع اختيار طبق مقبلات وطبق رئيس واحد من أقسام قائمة الطعام المتنوعة، بالإضافة إلى طبق تحلية مقابل 99 درهماً إماراتياً فقط للشخص الواحد، حتى 31 أغسطس.

ويستعد المطعم الإيطالي، ذو الموقع الفريد وسط الممرات المائية في سوق مدينة جميرا، الحائز جوائز عدة، لإغناء مشهد الضيافة في هذا الصيف، وذلك بإطلاق قائمة «إتاليان ديلايتس» الصيفية المحدودة الإصدار، التي تزخر بباقة من الأطايب الكلاسيكية مقابل 150 درهماً إماراتياً فقط للشخص الواحد.

ويمكن للضيوف الباحثين عن تجربة طعام عصرية، الاستفادة من عرض «سيجريتو صن داونر»، المكون من ثلاثة مشروبات ووجبة خفيفة، مقابل 95 درهماً إماراتياً فقط على تراس «سيجريتو»، من الساعة 3 ظهراً وحتى 8 مساءً.