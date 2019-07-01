باليرينا ماري جين.. نجم أحذية الصيف

المصدر: برلين - د.ب.أ

يمثل حذاء باليرينا ماري جين «Mary Jane Ballerina» نجم موضة الأحذية النسائية هذا الصيف، ليمنح المرأة إطلالة مريحة مفعمة بالرقة والأنوثة. وأوضحت خبيرة الموضة الألمانية، كلاوديا شولتس، أن حذاء الباليرينا المسطح يطل هذا الصيف بمظهر حذاء ماري جين «Mary Jane» الأسطوري، الذي يعود إلى حقبة الستينات، إذ إنه يزدان بإبزيم على مشط القدم. وأضافت شولتس أن باليرينا ماري جين يطل هذا الموسم بتصاميم عديدة، حيث تتألق موديلات بجلد لامع، بينما تزدان موديلات أخرى بمطبوعات الحيوانات كنقوش جلد النمر، في حين تأتي بعض الموديلات مرصعة باللآلئ، لتضفي على المظهر لمسة فخامة وأبهة.

وأشارت شولتس إلى أن باليرينا ماري جين يمتاز بتنوع إمكانات تنسيقه، حيث يمكن تنسيقه مع سروال جينز لإطلالة كاجوال أو تنورة لإطلالة أنيقة تناسب العمل والحفلات.