موضة «الدانتيل» تنشر أجواء مبهجة

المصدر: برلين - د.ب.أ

يزدان الفستان في صيف 2019 بالدانتيل المثقوب ليمنح المرأة إطلالة تنطق بالأنوثة من ناحية، فضلاً عن الإحساس بالراحة في ظل ارتفاع درجات الحرارة من ناحية أخرى.

وأوضحت خبيرة الموضة الألمانية، سونيا جراو، أنه إلى جانب اللون الأبيض الكلاسيكي، يتألق فستان الدانتيل المثقوب بألوان زاهية تشيع أجواء البهجة والانطلاق كالأحمر والأصفر والسماوي والوردي. وأضافت أن فستان الدانتيل المثقوب الطويل يعد خياراً مناسباً للشاطئ، على أن يتم تنسيقه مع صندل ذي أربطة أو حذاء إسبادريل وحقيبة كبيرة الحجم من القش. وأشارت خبيرة الموضة إلى أن الفستان القصير يمكن تنسيقه بشكل أجرأ، على سبيل المثال مع بوت الكاحل.