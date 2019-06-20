تصلب الأذن الوسطى.. لص يسرق سمعك

المصدر: برلين - د.ب.أ

وصف طبيب الأنف والأذن والحنجرة، البروفيسور الألماني بيتر كلوسمان، تصلب الأذن الوسطى باللص الذي يسرق السمع؛ مشيراً إلى أنه يمهد الطريق للإصابة بالصمم، وفقدان حاسة السمع في حال عدم علاجه.

وأوضح أن تصلب الأذن الوسطى يعني فقدانها القدرة على الحركة بسبب نمو عظام جديدة. وليس من المعروف حتى الآن سبب نمو العظام الجديدة، غير أن الأطباء يرجحون أنه يرجع إلى عوامل وراثية.

وتجب استشارة الطبيب فور ملاحظة الأعراض الدالة على تصلب عظام الأذن الوسطى، والتي تتمثل في ضعف السمع بأذن واحدة أو بالأذنين، بالإضافة إلى الإصابة بطنين الأذن والدوار.

ويستلزم تصلب عظام الأذن الوسطى خضوع المريض للجراحة؛ حيث لا يمكن علاجه بالأدوية.