الفستان الأصفر لإطلالة صيفية جريئة

المصدر: برلين ــ د.ب.أ

يتربع الأصفر على عرش ألوان فساتين الصيف، حيث تألقت به عارضات أزياء الماركات العالمية مثل Zara وMango وH & M وGanni.

وأوضح خبير الموضة الألماني، جيرد مولر تومكينس، أن الأصفر يزين كل أشكال الفساتين هذا الصيف، الطويلة والقصيرة والواسعة والضيقة، ليمنح المرأة إطلالة جريئة تخطف الأنظار، وتشيع أجواء البهجة والانطلاق.

وأكد تومكينس على أهمية اختيار درجة الأصفر المناسبة، موضحاً أن الأصفر الداكن يغازل كل أنواع البشرة، سواء الفاتحة أو ذات السمرة الخفيفة، في حين ينبغي على صاحبة البشرة الفاتحة الابتعاد عن الدرجات الفاقعة كالأصفر النيون، لأنها تجعل البشرة تبدو شاحبة.

ونظراً لأن الأصفر يتمتع بمظهر جريء لافت للأنظار، لذا ينصح تومكينس بتنسيقه مع قطع تتحلى بالبساطة والهدوء، تجنباً للمبالغة والتكلف.