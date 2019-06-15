المصدر: برلين - د.ب.أ

قال البروفيسور توم بشور إن الكوابيس المتكررة تستدعي استشارة الطبيب؛ نظراً لأن عدم مواجهتها يرفع خطر الإصابة بالاكتئاب واضطرابات القلق والخوف.

وأوضح الطبيب النفسي الألماني أن الكوابيس المتكررة لها أسباب عدة، منها الإجهاد الذهني والنفسي الشديد بسبب المشكلات والأعباء في الحياة الوظيفية والشخصية، بالإضافة إلى السمات الشخصية كالتعامل مع الأمور بحساسية شديدة.

كما قد تكون الأدوية سبباً للكوابيس المتكررة، كبعض الأدوية الخافضة لضغط الدم أو الكوليسترول أو مضادات الاكتئاب أو أدوية الباركنسون أو ألزهايمر. وبالإضافة إلى ذلك يمكن أن ترجع الكوابيس إلى تناول وجبة ثقيلة قبل الذهاب إلى الفراش.

ومن الأسباب الأخرى للكوابيس ما يعرف «باضطراب الكرب التالي للصدمة»، الذي يحدث بعد معايشة أحداث جسيمة كالحوادث وأعمال العنف والاغتصاب وما إلى ذلك.

ويمكن مواجهة الكوابيس من خلال ممارسة تقنيات الاسترخاء كاليوغا والتأمل، وتجنب تناول وجبة ثقيلة قبل الذهاب إلى الفراش بنحو ثلاث ساعات على الأقل. وعلى أية حال ينبغي استشارة طبيب نفسي لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء الكوابيس المتكررة.