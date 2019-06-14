مقاطعة أورانج.. 50 مليون سائح في عام 2018

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت مقاطعة أورانج في جنوب كاليفورنيا أنها استقبلت 50.6 مليون زائر خلال عام 2018، وفقاً لتقرير أولي عن الزيارات. وبحضور هذا العدد الهائل من الزوار بلغ الإنفاق أكثر من 13 مليار دولار أميركي.

ويعكس هذا الإنجاز نمواً في عدد الزيارات بنسبة 1.6% مقارنة بأرقام عام 2017. وفي ما يخص الإنفاق، فان أرقام عام 2018 أعلى بنسبة 4.2% مقارنة بعام 2017، فيما جاء الإنفاق من زوار الشرق الأوسط في المرتبة الثامنة بين الزوار الدوليين.

كما احتفلت جمعية مقاطعة أورانج للزوار في هذا بالشهر بالذكرى السنوية الخامسة لافتتاح مكتبها الإقليمي في دبي، ما يجعل مقاطعة أورانج أول ولاية أميركية تمتلك مكتباً ترويجياً ثابتاً في الشرق الأوسط. وجاء الاحتفال بعد عدد كبير من الفعاليات الترويجية والاجتماعات الرسمية مع الرئيس والمدير التنفيذي للجمعية، إد فيولر، الذي زار الإمارات خلال ملتقى سوق السفر العربي الذي انعقد في الفترة من 28 أبريل إلى 1 مايو، وذلك لدعم الترويج لمقاطعة أورانج في الشرق الأوسط كوجهة مثالية فاخرة للأفراد والعائلات.

وقال إد فيولر إن «الزوار من الشرق الأوسط يزورون مقاطعة أورانج وهم على يقين أنهم سيحظون بترحيب حار وتجربة فريدة من نوعها». وأضاف: «تسعى OCVA دائماً لتطوير حزمات قيمة وفريدة من نوعها للزوار من الشرق الأوسط، وتوسع عروضها وسمعتها بصفتها وجهة سياحية عالمية».

وشارك إد فيولر خلال ملتقى السفر العربي كأحد المتحدثين في قمة السياحة للمأكولات الحلال، مفصحاً عن أهم الطرق التي تتبعها المؤسسات التابعة لقطاع السفر في المقاطعة لضمان راحة السياح المسلمين والشرق أوسطيين. ومن ضمنها بدء الترويج لمقاطعة أورانج كوجهة سياحية أولى للأكل العربي الحلال في جنوب كاليفورنيا، مسلطاً الضوء على منطقة ليتل أرابيا (Little Arabia) في أناهايم المليئة بالأسواق الشعبية ومطاعم الأكل الحلال والمقاهي العربية في قلب مقاطعة أورانج.