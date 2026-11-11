مقر المؤثرين و«يوتيوب» يفتحان لصنّاع المحتوى آفاقاً جديدة

كشف مقر المؤثرين، أول مقر للمؤثرين في الإمارات والشرق الأوسط ينضوي تحت مظلة مجموعة «فيجينيرز»، أكبر منصة لإدارة وتطوير المحتوى في دولة الإمارات، عن تعاون استراتيجي مع «يوتيوب» لإطلاق أول حاضنة إقليمية، لتمكين صناع المحتوى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مضاعفة عوائد أعمالهم من خلال YouTube Shopping.

وعلى مدى السنتين المقبلتين، ستقدم «يوتيوب» سلسلة من الدورات التدريبية المتخصصة «ماستر كلاس» الأولى من نوعها لصناع المحتوى في المنطقة، عبر أكاديمية «يوتيوب» لتدريب أكثر من 1000 صانع محتوى على أفضل الممارسات والأدوات التي تمكنهم من اعتماد YouTube Shopping كمصدر رئيس لتحقيق الدخل.

كما تتضمن المبادرة الجديدة تجربة مميزة لـYouTube Shopping خلال النسخة الخامسة من قمة المليار متابع، التي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات في دبي، من الثامن إلى 10 يناير المقبل، في جميرا أبراج الإمارات، ومركز دبي المالي العالمي، ومتحف المستقبل، تحت شعار «المحتوى الهادف».

ومنذ إطلاقها العام الماضي، دربت أكاديمية «يوتيوب» أكثر من 5000 صانع محتوى.

وأكدت نائب رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات نائب الرئيس التنفيذي لقمة المليار متابع، عالية الحمادي، أن تعاون مقر المؤثرين مع «يوتيوب» في تقديم «الماستر كلاس» الخاص بـYouTube Shopping يمثل خطوة مهمة نحو تمكين صناع المحتوى من الاستفادة من تطورات التجارة الإلكترونية، بما يساعدهم على تحويل تفاعل جماهيرهم إلى فرص اقتصادية ملموسة.

وقالت: «يعكس هذا التعاون حرص مقر المؤثرين على بناء علاقات استراتيجية مع المنصات العالمية الرائدة، وتوفير أدوات وحلول جديدة لصناع المحتوى في المنطقة تساعدهم على تطوير أعمالهم، والاستفادة من التحولات المتسارعة في الاقتصاد الرقمي، وتفتح أمامهم آفاقاً أوسع للنمو المستدام وتحقيق الدخل».

من جانبه، قال رئيس «يوتيوب» في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، جافيد أصلانوف: «يسعدنا توسيع تعاوننا المستمر مع مقر المؤثرين، ضمن أكاديمية يوتيوب، لتقديم (ماستر كلاس) هو الأول من نوعه لصناع المحتوى في المنطقة، يتعرفون من خلاله إلى كيفية الاستفادة القصوى من برنامج YouTube Shopping للتسويق بالعمولة، ما يمنح صناع المحتوى وسيلة عملية إضافية لتطوير أعمالهم. كما يتيح للعلامات التجارية فرصة التواصل مع جماهير شديدة التفاعل».

وأضاف: «يأتي الماستر كلاس اليوم امتداداً لجهودنا المشتركة مع مقر المؤثرين لتمكين الجيل المقبل من صناع المحتوى في المنطقة، بما يضمن لهم امتلاك الأدوات والقدرات اللازمة لتحويل شغفهم إلى مسيرة مهنية مزدهرة وطويلة الأمد على يوتيوب».

ويمكن لصناع المحتوى المؤهلين الآن إضافة المنتجات إلى مقاطع الفيديو ومقاطع Shorts والبث المباشر، والحصول على عمولات عند شراء المشاهدين هذه المنتجات، ويستفيد YouTube Shopping من تقنيات الذكاء الاصطناعي من «غوغل» للتعرف تلقائياً إلى المنتجات الظاهرة في مقاطع الفيديو واقتراح إضافتها، بما يوفر على صناع المحتوى ساعات من العمل اليدوي.

كما بات بإمكان مشاهدي YouTube عبر أجهزة التلفزيون مسح رمز الاستجابة السريعة (QR) الظاهر على الشاشة باستخدام هواتفهم لإتمام عمليات الشراء فوراً.

دور متنامٍ

يعكس إطلاق YouTube Shopping في المنطقة، تنامي دور المحتوى الرقمي في التأثير في قرارات التسوق، إذ تشير البيانات إلى أن المستخدمين حول العالم يشاهدون أكثر من 40 مليار ساعة من المحتوى المرتبط بالتسوق على «يوتيوب» سنوياً.

عالية الحمادي:

. التعاون يوفر أدوات وأساليب جديدة لصناع المحتوى في المنطقة، لتطوير أعمالهم والاستفادة من التحولات المتسارعة في الاقتصاد الرقمي.

جافيد أصلانوف:

. برنامج YouTube Shopping يمنح صناع المحتوى وسيلة إضافية لتطوير أعمالهم، ويتيح للعلامات التجارية التواصل مع جماهير شديدة التفاعل.