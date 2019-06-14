«العروس».. عروض مغرية تنتظر المقبلات على الزفاف

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

يعود معرض العروس أبوظبي 2019، الحدث اللافت في عالم عروض الزفاف وأسلوب الحياة، ووسط تخفيضات كبيرة، وبمشاركة أكثر من 100 علامة تجارية إقليمية وعالمية، حيث تقام دورته الجديدة في مركز أبوظبي الوطني للمعارض من 26 إلى 29 يونيو، وستتاح في مختلف مناطق المعرض خيارات حصرية من أحدث الأزياء الخاصة بالعرائس العربية والهندية، وآخر صيحات الموضة، وعروض المجوهرات المبهرة، ومجموعة واسعة من ابتكارات الأزياء والجمال والصحة والرفاهية بأسعار تنافسية للغاية.

وفي الحديقة السرية الساحرة، موقع المسرح الرئيس ومنصة عرض الأزياء الخاصة بمعرض العروس أبوظبي، يعرض بعض مصممي الأزياء الأكثر طلباً آخر تصاميمهم، لتبدأ سلسلة عروض الأزياء المبهرة بمجموعات ساحرة من تصميم لمياء أبي نادر تتبعها عروض لمجموعات جديدة لمصممين آخرين، من بينهم مصمم أزياء النجوم اللبناني ساهر ضيا، ودار آبل وانج، ودار دوجون، ومريم الخلف، ووديمة العامري، ودار دي-لاين، ودار جاريمون روفيروس، وأتيليه زهرة.

كما تستضيف الحديقة السرية السحرية عروضاً يقدمها استشاريون يتمتعون بجماهيرية عالية، بينما سيقدم بعض المؤثرين والخبراء المفضلين محادثات وورش عمل مليئة بالقصص الملهمة والنصائح المفيدة التي يتوقع لها أن تدهش الحضور.

ويتمتع معرض هذا العام بالمزيد من الإضافات الجديدة المتعددة، مثل منطقة الأطفال التي تضم ورشة «اصنع دبدوب» التي تقدم تجربة عائلية تفاعلية لصنع دميتك المحشوة، ليتمكن أطفالكم من صنع دميتهم المحشوة باختيارها وحشوها وإعطائها صوتاً وقلباً مليئاً بالأمنيات. ويمكنهم جعلها ترتدي الملابس والإكسسوارات قبل إصدار شهادة ميلاد خاصة بها، وحملها إلى المنزل في حقيبة الدبدوب الخاصة بها. فضلاً عن عالم من المرح والأنشطة التعليمية، مثل الرقص الحي والمسرح وتلوين الوجوه ومكتبة الأطفال والترفيه الحي للتأكد من استمتاع صغاركم بعطلة نهاية أسبوع مليئة بالإثارة.

كما سيكون بامكان الزوار استكشاف المناطق الأخرى المخصصة للشعر والجمال والصحة وأفضل الأزياء المعاصرة، للاستمتاع بأفضل تجربة تسوق بعد عيد الفطر، بمجموعة واسعة من مختارات أسلوب الحياة العربي، والوجهات الممتعة، والمناطق الخاصة بمستلزمات المنزل والإكسسوارات، والمزيد استعداداً لاستقبال عيد الأضحى في شهر أغسطس.

من جهته، يستضيف مركز التنين الملكي الثقافي بمعرض العروس بعض العلامات التجارية الرائدة في هونغ كونغ، ما سيتيح للزوار إلقاء نظرة على أفضل ما تقدمه السوق الصينية من الأزياء والمجوهرات والإكسسوارات، مع أكبر الأسماء الصينية بدءاً من مصمم ومصنع فساتين الأزياء الرائد الصيني «جورسي» إلى شركة الفعاليات والمفرقعات وأضواء الاحتفال وإطارات الزفاف الشهيرة «سوبرفيجن» بالإضافة إلى المختصين بالمجوهرات والإكسسوارات «فينوا».

خطة زفاف

يقدم المعرض للمقبلات على الزفاف (سواء كان زفافك في الشتاء أو الربيع أو الصيف أو الخريف) تشكيلة عجيبة من المناطق المليئة بالعارضين المختصين بأمور الزفاف والمستعدين لتزويد المقبلات على الزواج بخطة زفاف تنطوي على الإثارة الحقيقية، والذين سيساعدون العرائس خطوة بخطوة في كل شيء، بدءاً من إعداد حفل الزفاف إلى اختيار الأزياء والمجوهرات المثالية، وتحديد الوجهة المثالية لقضاء شهر العسل.