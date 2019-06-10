التوتر النفسي المستمر يمهّد لأمراض خطيرة

المصدر: برلين - د.ب.أ

حذّرت الدكتورة كريستا روت - زاكنهايم من أن التوتر النفسي المستمر يمهد الطريق للإصابة بأمراض خطيرة، مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري واضطرابات أيض الدهون واضطرابات الهضم، بالإضافة إلى الصداع وصعوبات النوم.

وأضافت أخصائية علم الأعصاب والطب النفسي الألمانية، أن أعراض التوتر النفسي المستمر تتمثل في سرعة الاستثارة والتفكير العميق ليلاً وفقدان الدوافع وإهمال الأسرة والأصدقاء والهوايات.

ولمواجهة التوتر النفسي المستمر تنصح روت - زاكنهايم بممارسة الرياضة والأنشطة الحركية بانتظام، حيث تساعد الحركة في محاربة هرمونات التوتر، بالإضافة إلى تقنيات الاسترخاء كاليوغا والتأمل.

ومن التقنيات المفيدة أيضاً التاي تشي، وهي عبارة عن حركات رشيقة مع أنماط التنفس العميق، والاسترخاء العضلي التدريجي، أي تعلم كيفية ضبط الشد في مجموعة محددة من العضلات في الجسم، وذلك بإحداث الشد متعمداً في مجموعة من العضلات، ثم تحرير هذا الشد.