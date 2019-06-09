تنورة الصيف مستوحاة من ملابس العمال

المصدر: برلين - د.ب.أ

تطل التنورة هذا الصيف بقصّة مستوحاة من ملابس العمال، لتتمتع بالمتانة والطابع العملي، حيث تألقت بها عارضات أزياء الماركات العالمية، مثل Bershka و Edited وAbercrombie & Fitch وRejina Pyo.

وأوضحت خبيرة الموضة الألمانية، جابرييلا كايزر، أن التنورة المستوحاة من ملابس العمال (Utility Skirt) تتمثل ملامحها في الخامات المتينة، كالجبردين وإبزيم الحزام الضخم وصف الأزرار الأمامي والجيوب الأمامية وخيوط الحياكة البارزة. وأضافت كايزر أن التنورة المستوحاة من ملابس العمال تكتسي غالباً بألوان محايدة، كالكاكي والبيج والبني والأبيض الكريمي، وتوجد موديلات تتألق بألوان زاهية، كالأحمر والوردي.