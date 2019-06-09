الشورت البرمودا نجم الموضة النسائية

المصدر: برلين - د.ب.أ

يمثل الشورت البرمودا Bermuda Shorts نجم الموضة النسائية هذا الموسم، حيث تألقت به عارضات أزياء الماركات العالمية، مثل Tibi وPrada وMichael Kors.rs. وأوضحت خبيرة الموضة الألمانية، ريتشي كاركوفسكي، أن الشورت البرمودا يتخذ موقعاً وسطاً بين الشورت والسروال، حيث يصل طوله إلى الركبة، ليمنح المرأة إطلالة مفعمة بالأنوثة تغلفها الأناقة. وأضافت كاركوفسكي أن الشورت البرمودا يكتسي هذا الموسم بالأسود أو الدرجات الترابية كالبيج والرمادي، ليتيح للمرأة سهولة التنسيق.

ويمكن الحصول على إطلالة كاجوال من خلال تنسيق الشورت البرمودا مع تي شيرت أو قميص أكبر من المقاس (Oversized)، في حين يمكن الحصول على إطلالة أكثر أناقة تناسب العمل باختيار شورت ذي وسط عال وذي طيّة وتنسيقه مع بلوزة حريرية وبليزر.