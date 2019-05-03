السروال الكتان لإطلالة صيفية مريحة

المصدر: برلين - د.ب.أ

يتربع السروال المصنوع من الكتان (Polo)على عرش الموضة النسائية في صيف 2019؛ حيث تألقت به عارضات أزياء الماركات العالمية. وأوضحت مستشارة المظهر الألمانية زيلكه جيرلوف أن السروال الكتان يمتاز بالتهوية الجيدة؛ لذا فهو يمنح المرأة إحساساً بالراحة في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

وأضافت جيرلوف أن السروال الكتان يطل هذا الموسم بتصاميم متنوعة تساير روح العصر وترضي كل الأذواق؛ حيث تشتمل بعض الموديلات على أرجل واسعة لمزيد من التهوية والراحة، بينما تأتي موديلات أخرى بأرجل قصيرة للغرض ذاته. كما تتألق بعض الموديلات بقصّة «البيبر باج» (Paper Bag)؛ حيث يتم ربط الوسط بطريقة ربط الكيس الورقي.