«غراند حياة دبي».. أجواء ساحرة في رمضان

المصدر: الامارات اليوم

يقدم فندق غراند حياة دبي تجربة استثنائية لضيوفه ليصبح مكاناً مميزاً للإقامة خلال شهر رمضان المبارك بأجوائه الساحرة، وأطباقه الراقية التي تأخذ بعين الاعتبار أذواق جميع الناس وما يشتهونه في هذا الشهر.

وسيقوم الفندق بافتتاح «خيمة ليلتي» الرمضانية التي تستضيف مائدة الإفطار والسحور، بالإضافة لليالي السحور الحصرية للسيدات «هي»، داخل مطعم أنديام، وهي ليلة جديدة ضمن التحديثات التي أدخلها الفندق أخيراً.

وقد اعتاد الفندق في كل سنة على تجهيز الخيمة الرمضانية بشكل فخم ومبهر مع اضافة لمسة جديدة مستوحاة من الأندلس وقصر الحمراء.

تستوعب خيمة ليلتي الرمضانية أكثر من 750 ضيفاً خلال الشهر المبارك، وتتميز بتصميمها الراقي لتناسب الضيوف كافة، مع لمسات شرقية وإضاءة خلابة تريح الصائمين أثناء تناولهم الإفطار والسحور.

تشكل أطباق غراند حياة الرمضانية رحلة عبر فنون الطبخ اللذيذة خلال الشهر الفضيل، وهي تتنوع بين المقبلات والأطباق الرئيسة والحلويات، مع تجديد مستمر من خلال الطهاة المهرة في الفندق.