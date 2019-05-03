التغذية السليمة تحدّ من متاعب مرضى الانسداد الرئوي

المصدر: برلين - د.ب.أ

قالت المؤسسة الألمانية للرئة إن التغذية السليمة تلعب دوراً مهماً في الحد من المتاعب لدى مرضى الانسداد الرئوي المزمن (COPD). وأوضحت المؤسسة أنه ينبغي على المرضى الابتعاد عن الأغذية المحتوية على مادة «البيورين»، مثل اللحوم والنقانق والأسماك والمأكولات البحرية القشرية؛ حيث تتحول مادة البيورين في الجسم إلى حمض اليوريك، الذي يتسبب في تفاقم متاعب الانسداد الرئوي. وتتمثل الأغذية، التي تحتوي على القليل من مادة البيورين، في البيض ومنتجات الألبان ومعظم أنواع الفواكه والخضراوات باستثناء الهليون. جدير بالذكر أن الانسداد الرئوي المزمن (COPD) هو مرض يحدث بسبب انسداد الشعب الهوائية وقلة تدفق الهواء.