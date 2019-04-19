نقوش جلد التمساح تزيّن حقائب الصيف

المصدر: برلين - د.ب.أ

تزيّن نقوش جلد التمساح الحقائب النسائية في صيف 2019؛ حيث تشتمل تشكيلات الماركات العالمية على هذه الموديلات الجريئة، مثل Zara و Chloé و Saint Laurent و Dries van Noten و Giuseppe Zanotti و Nanushka و Dune.

وأوضحت خبيرة الموضة الألمانية كلاوديا شولتس أن نقوش جلد التمساح تزين هذا الموسم كل أشكال الحقائب مثل الكلاتش والحقائب الكروس وحقائب حزام الوسط. وأضافت شولتس أن الحقائب المزدانة بنقوش جلد التمساح تزهو بالألوان المميزة لجلد التمساح كالبني والأخضر، إلى جانب الألوان الزاهية كالأحمر والأصفر والأزرق والبيج والوردي والسماوي، بالإضافة إلى سيد الألوان الأسود.