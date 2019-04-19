التنورة البليسيه تتربع على عرش موضة الصيف

المصدر: برلين - د.ب.أ

تتربع التنورة البليسيه على عرش الموضة صيف 2019 لتداعب أنوثة المرأة من ناحية، وتمنحها إطلالة مريحة وجيدة التهوية من ناحية أخرى.

وأوضحت مستشارة المظهر الألمانية أندريا لاكيبيرج أن التنورة البليسيه ذات الطيّات تأتي هذا الموسم بطول متوسط «ميدي»، مشيرة إلى أنها تتمايل أثناء المشي مع نسمات الهواء لتمنح المرأة إطلالة مفعمة بالأنوثة.

وأضافت لاكيبيرج أن التنورة البليسيه تتألق هذا الصيف بألوان زاهية ومبهجة كالسماوي والأصفر والأخضر والأزرق والوردي، كما تزدان بعض الموديلات بنقوش الزهور الحالمة، التي تؤكد طابع الأنوثة والرقة.