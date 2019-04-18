نشاط على إيقاع الموسيقى في نخلة جميرا

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يستضيف جولدن مايل غاليريا في نخلة جميرا، بعد غد، عازف موسيقى الهاند بان أنس الحلبي في نسختها الثالثة من فعالية اللياقة البدنية المجانية «ران & فلو»، التي يحظى المشتركون فيها بفرصة الاستفادة من التمارين والحركات الإيقاعية على أنغام الموسيقى.

وحققت الفعالية خلال الدورتين السابقتين نجاحاً، إذ شارك فيها أكثر من 200 شخص. وستضم نسختها الجديدة عدداً من الأنشطة التي تشمل تدريبات وجرياً ويوغا.

وستنظم فقرات الفعالية على شرفات المبنى 8 في جولدن مايل غاليريا، المجاور لحديقة الاتحاد، وستشمل تقديم تمارين الجري لجميع أفراد العائلة وجلسات اليوغا والتأمل لتشجيع المشاركين على اتباع نمط حياة صحي مفعم بالحيوية، دون رسوم.

وتعد «ران & فلو» من فعاليات اللياقة البدنية التي ظهر وتطور مفهومها منزلياً قبل أن يتم التأسيس له بالتنسيق مع كور دايركشن، المنصة الإلكترونية الرائدة بدبي والمتخصصة في اللياقة البدنية وأساليب الحياة الصحية.

وتقدم تمارين التحمية والجري سباقاً يمتد لمسافة 2.6 متر على حلبة الجري في حديقة الاتحاد التي تقع مقابل جولدن مايل غاليريا.

ويقود المشاركين في التدريب النابض بالحيوية عدد من المدربين وأخصائيي اللياقة البدنية.

وتقدم فعالية يوغا فلو جلسات التمدد التي تسهم في تعزيز الاسترخاء.