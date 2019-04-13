أحذية الصيف تسطع بالأصفر

المصدر: برلين - د.ب.أ

تسطع الأحذية النسائية في صيف 2019 باللون الأصفر، لتشيع أجواء البهجة والانطلاق من ناحية، وتمنح المرأة إطلالة لافتة للأنظار من ناحية أخرى. وأوضح خبير الموضة الألماني جيرد مولر تومكينس، أن اللون الأصفر يزين هذا الموسم كل أشكال الأحذية، كالحذاء ذي الكعب العالي، والشبشب والصندل والحذاء الرياضي وحذاء الباليرينا المسطح. وأضاف تومكينس أن درجات الأصفر المطفأة تتمتع بطابع أكثر هدوءاً، مثل الأصفر بلون صفار البيض، والأصفر بلون الكاري. ولإطلالة أكثر هدوءاً ينبغي أيضاً تنسيق الحذاء الأصفر مع ألوان طبيعية كالبيج والكريمي، كما أنه يخلق توليفة لونية رائعة مع لون الجينز الكلاسيكي.