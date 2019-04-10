«البليزر» يتألق بدرجات الكرز والفراولة

المصدر: برلين - د.ب.أ

يزهو «البليزر» بدرجات التوتي في صيف 2019، ليمنح المرأة إطلالة أنيقة تخطف الأنظار من ناحية، وتشيع أجواء البهجة والانطلاق من ناحية أخرى.

وقالت مستشارة المظهر الألمانية، ريتشي كاركوفسكي، إن «(البليزر) يتألق هذا الصيف بدرجات الراسبيري والكرانبيري والكرز والفراولة، ليضفي على المظهر لمسة جاذبية».

وفي ما يتعلق بالتنسيق، أوضحت كاركوفسكي أن «البليزر» التوتي يتناغم مع الأبيض ودرجات الوردي الناعمة، وكذلك الجينز، مشيرة إلى أن سحر هذه الإطلالة الصيفية المبهجة يكتمل بأحمر شفاه يزهو أيضاً بإحدى درجات التوتي المناسبة.