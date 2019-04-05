«والدورف أستوريا» يحتفل بعامه الخامس

المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

يحتفل منتجع والدورف أستوريا بمرور خمسة أعوام باهرة منذ افتتاح أبوابه للمرة الأولى، عام 2014، في نخلة جميرا، هذه الوجهة السياحية الاستثنائية. يمكن للضيوف حجز ليلة واحدة في إحدى غرف المنتجع وأجنحته الفسيحة والمجهزة بفخامة تامة، وعددها 319 غرفة وجناحاً، والاستمتاع بتجارب طعام و«سبا» في قلب المنتجع، مقابل خمسة دراهم فقط للشخص الواحد في الليلة الواحدة. ويكفي على الضيوف جميعاً، لاستبدال قسيمة هذا العرض الخيالي، حجز باقة احتفالات العيد الخامس، ويمكنهم اختيار إحدى المزايا التالية لقاء خمسة دراهم فقط للشخص الواحد: وجبة فطور أو غداء أو عشاء شهية، أو تجربة شاي بعد الظهر فاخرة، أو باقة من المشروبات المحدّدة، أو جلسة مساج مريحة لمدة 30 دقيقة من علامة «آن سيمونين» في «سبا والدورف أستوريا» طيلة فترة الإقامة.

تحرص علامة والدورف أستوريا على توفير وجهة ضيافة غاية في الراحة، تحاكي في دفئها أجواء المنزل، بحيث تَعِد بأوقات لا تنسى طيلة مدة إقامة الضيوف.