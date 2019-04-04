باليرينا ماري جين تعود من الستينات

المصدر: برلين - د.ب.أ

يمثل حذاء باليرينا ماري جين نجم موضة الأحذية النسائية في صيف 2019، ليمنح المرأة إطلالة مريحة مفعمة بالرقة والأنوثة.

وأوضحت خبيرة الموضة الألمانية كلاوديا شولتس أن حذاء الباليرينا المسطح يطل هذا الصيف بمظهر حذاء ماري جين الأسطوري، الذي يعود إلى حقبة الستينات؛ ويزدان بإبزيم على مشط القدم.

وأضافت أن باليرينا ماري جين يطل هذا الموسم بتصاميم عدة؛ إذ تتألق موديلات بجلد لامع، بينما تزدان أخرى بمطبوعات الحيوانات كنقوش جلد النمر، في حين تأتي تشكيلات مرصعة باللآلئ لتضفي على المظهر لمسة فخامة وأبّهة.

وأشارت شولتس إلى أن باليرينا ماري جين يمتاز بتنوع إمكانات تنسيقه؛ مع سروال جينز لإطلالة كاجوال، أو تنورة لإطلالة أنيقة تناسب العمل والحفلات.