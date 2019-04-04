إضافات جمالية تدلل البشرة

المصدر: فرانكفورت - د.ب.أ

تعمل إضافات الاستحمام على تدليل البشرة من ناحية، وتساعد على الشعور بالاسترخاء والاستجمام من ناحية أخرى.

وقالت خبيرة التجميل الألمانية بريجيت هوبر إن خلاصة نبات الناردين تمتاز بتأثير مهدئ وتساعد على الشعور بالاسترخاء، بينما يعتني زيت اللوز بالبشرة، ويمنحها ملمساً ناعماً كالحرير، في حين تتمتع زيوت البرتقال وماء زهور البرتقال بتأثير منعش ومرطب.

وللتمتع بهذه المزايا الجمالية أكدت هوبر أهمية درجة حرارة الماء، مشيرة إلى أن درجة الحرارة المثالية تراوح بين 36 و38 درجة، بينما تتسبب درجات الحرارة الأعلى من ذلك (39 إلى 43 درجة) في جفاف البشرة. ومن المهم أيضاً ألا تزيد مدة الاستحمام على 15 دقيقة.