التونيك.. أناقة مريحة تلطّف الصيف الساخن

المصدر: برلين - د.ب.أ

يطل التونيك نجماً للموضة النسائية في صيف 2019، ليمنح المرأة إطلالة مريحة وأنيقة في آنٍ واحد.

وقالت خبيرة الموضة الألمانية غابرييلا كايزر إن التونيك يأتي هذا الموسم مصنوع من خامات ناعمة كالحرير والساتان أو الدانتيل ليداعب الجسم، ويمنح المرأة إحساساً بالراحة في ظل درجات الحرارة المرتفعة.

وأضافت أن التونيك يطل أيضاً بتصاميم جريئة ليضفي على المظهر لمسة أناقة وجاذبية؛ إذ يخطف الأنظار بالقصة غير المتماثلة أو نقوش جلد النمر الشرسة، إلى جانب نقوش الزهور الحالمة والتقليمات ذات الطابع الهندسي العصري. ويمكن تنسيق التونيك مع سروال جينز أو تنورة، كما يمكن ارتداؤه كفستان في أيام الصيف الحارة.