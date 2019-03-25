أسلحة بسيطة تقوي جهاز المناعة

المصدر: برلين - د.ب.أ

ذكرت الصيدلانية الألمانية أورسولا زيلربيرغ، أن الأدوية قد تتسبب في ضعف جهاز المناعة، مشدّدة على ضرورة عدم تعاطي المضادات الحيوية إلا تحت إشراف الطبيب؛ لأن المضادات الحيوية لا تدمر الكائنات الضارة فحسب، ولكن أيضاً البكتيريا المفيدة، التي تحتاج إليها الأمعاء بصفة خاصة لإتمام عملية الهضم بسلاسة.

وأضافت زيلربيرغ أنه يمكن تقوية جهاز المناعة بأسلحة بسيطة، تتمثل في التغذية الصحية والمتوازنة، بالإضافة إلى المواظبة على ممارسة الرياضية، والأنشطة الحركية في الهواء الطلق، مع مراعاة غسل الأيدي بانتظام.

ومن الأسلحة المهمة أيضاً النوم الكافي ليلاً، في حين يمكن محاربة التوتر النفسي بواسطة تقنيات الاسترخاء كاليوغا والتأمل.

يشار إلى أن أنواع العدوى تحدث عندما يضعف جهاز المناعة، ويرجع هذا الضعف إلى أسباب عدة، منها قلة النوم والتوتر النفسي الدائم، وكذلك الأمراض المزمنة كالسكري ونقص المناعة المكتسب (الإيدز).