نصائح لمرضى الحساسية خلال الربيع

المصدر: برلين - د.ب.أ

تمثل الحساسية تجاه حبوب اللقاح كابوساً مزعجاً للمرضى عند قيادة السيارة خلال فصل الربيع؛ إذ يهدّد العطس سلامة وأمان القيادة.

وأوضح خبير السيارات الألماني يان شنيلهارت، أنه أثناء العطس يغلق قائد السيارة بشكل لا إرادي عينيه لثانية واحدة تقريباً، ما يعني قيادة السيارة لمسافة 14 متراً تقريباً من دون رؤية الطريق، ما يرفع خطر وقوع حادث. ولتجنب ذلك، ينصح شنيلهارت مرضى الحساسية بإجراء صيانة منتظمة لمكيف الهواء وتغيير الفلتر في حال امتلائه. كما ينبغي تنظيف مقصورة السيارة بانتظام لتخليصها من الغبار، بواسطة مكنسة كهربائية، مع مسح الأسطح الداخلية بواسطة قطعة قماش رطبة.