5 نصائح لأظافر جذابة هذا الربيع

المصدر: الامارات اليوم

موضة الأومبري رائجة جداً هذا الموسم في عالم المكياج من العيون الى الشفاه، وصولاً الى تسريحات الشعر، وهي تقوم على التدرجات اللونية سواء من اللون نفسه او باستخدام ألوان مختلفة. وقد طالت صيحة «الأومبري» أيضاً الاظافر لتظهر موضة المناكير «الأومبري» ذلك بعد الشعر والمكياج. وقد أصبحت رائجة على نطاق واسع وتلاقي انتشاراً واسعاً، لذلك، يقدم لك صالون بيوتي كونيكشن في دبي أجمل موديلات المناكير الأومبري وأحدثها، وستحصلين على أظافر متألقة وجذابة ومميزة جداً، حيث يعتبر الصالون واحداً من الأكبر في العالم بمساحة 30 ألف قدم مربعة، واستطاع الصالون دخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية في نوفمبر 2014.

متعددة الألوان

إذا كنت تميلين الى ألوان المناكير الزاهية وتريدين تجربة موضة أظافر الأومبري، فلا تترددي في اعتماد متعددة الألوان، التي ستجعل أظافرك كقوس قزح.

الأبيض والزهري

أظافر الأومبري الأبيض المزين بلمسة زهرية تشبه بلاش الخدود، ستمنح أظافرك أناقة وتميزاً وبإمكانك إضافة بعض من حبات اللؤلؤ الصغيرة على أحد أظافرك.

الكروم الأومبري

تجمع أظافر الكروم الأومبري أحدث اتجاهات الأظافر: الكروم والأومبري، بالتالي كوني السباقة في اتباع أحدث صيحات مناكير الأومبري.

الأومبري المتدرّج

إن موديل الأظافر الأومبري هذا منعش وحيوي ويمنحك إطلالة عصرية. ولتحقيقه، اختاري خمسة ألوان مناكير متدرجة من الأفتح الى الأكثر دكانة، وابدئي بتطبيق المناكير من اليسار الى اليمين.

الأومبري الغليتر

الغليتر أيضاً موضة رائجة جداً، لاسيما في مجال المكياج اليوم، ادمجي هذه الموضة مع صيحة الأومبري على أظافرك لعزيز جمالها وجعلها لامعة كالنجوم. طبّقي أولاً المناكير باللون المفضل لديك، كالأزرق مثلاً.