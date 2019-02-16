التنورة البليسيه تتألق بالخامات اللامعة

المصدر: برلين - د.ب.أ

تتألق التنورة البليسيه بالخامات اللامعة لتمنح المرأة إطلالة متلألئة تجعلها نجمة الحفلة. وأوضحت خبيرة الموضة الألمانية، إنيس مايروزه، أن التنورة البليسيه تأتي هذا العام بقصّة متوسطة الطول «ميدي» ومصنوعة من خامات لامعة، مثل اللاميه أو الساتان أو الجلد الميتالك أو المخمل البرّاق، لتضفي على المظهر لمسة جاذبية تنطق بالأناقة والفخامة.

وأضافت مايروزه أن التنورة البليسيه ذات الطيّات تتناغم مع توب من الدانتيل أو الحرير وحذاء ذي كعب عالٍ، مشيرة إلى إمكانية ارتدائها في أكثر من موسم وفصل؛ حيث يمكن الحصول على إطلالة كاجوال من خلال تنسيقها مع بلوفر ذي ياقة عالية وبوت.