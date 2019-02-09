قواعد ضرورية لنظافة المطبخ

المصدر: فرانكفورت - د.ب.أ

قال الخبير الألماني برند جلاسل إن المطبخ يعد مرتعاً للجراثيم والميكروبات؛ لذا ينبغي الالتزام ببعض القواعد الضرورية لنظافة المطبخ. وأوضح عضو الرابطة الألمانية لمواد العناية بالجسم ومساحيق الغسيل أنه ينبغي توخي الحرص والحذر، عند التعامل مع اللحوم النيئة والبيض بصفة خاصة. لذا ينبغي تنظيف كل أدوات المطبخ، التي تلامس هذه الأغذية، بعد الاستخدام مباشرة. لهذا الغرض ينبغي غسل ألواح التقطيع البلاستيكية في غسالة الصحون، بواسطة منظفات في صورة أقراص أو مسحوق؛ حيث تحتوي هذه المنظفات على مواد تبييض ذات قوة تنظيف أعلى. كما ينبغي تنظيف أسطح العمل والثلاجة جيداً بماء ساخن ومنظف. ومن المهم، أيضاً، استبدال المناشف والإسفنجات مرة كل أسبوع؛ نظراً لأن الكثير من الجراثيم تظل عالقة بها، خصوصاً الإسفنجات.