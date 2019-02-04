الألياف الغذائية.. صحة ورشاقة

المصدر: برلين - د.ب.أ

وصفت خبيرة التغذية، مونيكا بيشوف، الألياف الغذائية بأنها تعدّ بمثابة سر الصحة والرشاقة، مشيرة إلى أنها تساعد على إنقاص الوزن من ناحية، وتقي من الأمراض من ناحية أخرى.

وقالت الخبيرة الألمانية إن «الألياف الغذائية تساعد على الشعور بالشبع لمدة طويلة، وبالتالي تحارب نوبات الجوع الشديدة، كما أنها تعمل على تنشيط عملية الهضم، ومن ثم تحد من الشعور بالامتلاء والانتفاخ». من ناحية أخرى، تسهم الألياف الغذائية في الوقاية من الأمراض المزمنة كالسكري وسرطان المعدة والأمعاء. وللاستفادة من هذه المزايا الصحية الجمّة ينبغي تناول الألياف الغذائية بكمية تراوح بين 25 و29 غراماً يومياً.